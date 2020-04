Bonaventura strizza l’occhio al Torino: avviati i contatti fra club e il suo agente

Al primo posto della Hit-Parade granata per quanto riguarda il mercato c’è sempre lui: Giacomo Bonaventura. Mantiene il primato da diverse settimane e i dirigenti granata, nel limite del possibile considerate le restrizioni di movimenti dovute al Covid 19, ci stanno lavorando. Giorno dopo giorno si aggiungono tasselli nuovi, e importanti, che lasciano ben sperare. Ma, comunque, niente è scontato considerando che il giocatore è corteggiato anche da altri club. Due su tutti: Lazio e Fiorentina. Bonaventura, come detto e ripetuto in più di un’occasione, è il giocatore che serve al Toro come il pane per poter risolvere parte dei suoi problemi in mezzo al campo e tentare con più convinzione e autorevolezza il salto di qualità. Il Toro ha cominciato a trattenere rapporti con l’entourage del giocatore. Ha illustrato il suo programma e ventilato le prime proposte contrattuali ed economiche. Ha soprattutto trasmesso la sua grande voglia di avere il giocatore. Il tutto è stato “consegnato” al centrocampista che ne ha preso atto con soddisfazione. Sì, da quel che filtra in ambienti bene informati Bonaventura ha dato il suo consenso al Toro. Lo scrive Tuttosport.