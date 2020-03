Giacomo Bonaventura lascerà il Milan a fine stagione con la naturale scadenza del contratto. Come scrive Tuttosport, ci sono diversi club di Serie A interessati a lui. In pole c’è la Lazio, ci pensa anche il Napoli del suo ex allenatore Rino Gattuso. Secondo il quotidiano non va dimenticata nemmeno la Fiorentina dell’ambizioso presidente Rocco Commisso.