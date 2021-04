Bonato: “De Zerbi profilo top in Italia, destino al bivio”

L'opinione dell'ex dirigente del Sassuolo su un possibile futuro di De Zerbi sulla panchina della Fiorentina

Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, è stato interpellato da TMW sul futuro dell'amico ed allenatore dei neroverdi, De Zerbi: "Roberto è uno degli allenatori emergenti con più prospettive in Italia e non solo. Ha portato e sta portando avanti un ciclo molto positivo. Adesso è il tempo delle scelte, dovrà decidere se restare e dare continuità al progetto oppure provare una nuova esperienza all'estero o in Italia".