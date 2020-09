Kevin Prince Boateng dopo il prestito al Besiktas si è riunito alla rosa della Fiorentina ma è già pronto per trovare una nuova avventura calcistica. Come riporta Il Corriere della Sport Stadio, per il giocatore ghanese non c’è spazio nelle file viola e per lui potrebbe esserci un ritorno al Las Palmas, club spagnolo che Boateng conosce bene per averci militato nel 2016-2017 e che pare sempre interessato al giocatore.

