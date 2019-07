Boateng, ci siamo: il primo vero acquisto dell’era Commisso è vicino

Secondo Alfredo Pedullà, la Fiorentina sta per chiudere per Kevin Prince Boateng, centrocampista offensivo del Sassuolo, impiegato da De Zerbi nella prima parte dello scorso campionato, spesso, anche come attaccante autentico (qui la scheda). Questo il tweet del giornalista esperto di calciomercato:

Dopo le avances di alcuni club esteri, in primis l’Entracht Francoforte, l’ex Milan e Barcellona ha deciso di rimanere in Italia, e quindi accettare la proposta della Fiorentina, per restare vicino alla famiglia ed alla moglie Melissa Satta.