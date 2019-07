Boateng, Fiorentina molto interessata. Addio sicuro al Sassuolo, c’è anche l’Eintracht

Kevin-Prince Boateng (LA SCHEDA) dovrebbe lasciare il Sassuolo, come scrive Alfredopedulla.it. I colloqui delle ultime ore hanno portato a questa decisione e ora Boateng valuterà le offerte. In particolare c’è la Fiorentina, che cerca un profilo con queste caratteristiche e che deve valutare alcune uscite. I contatti sono partiti al rientro dei dirigenti viola della tournée americana, ora si può entrare nel vivo. Boateng ha altre proposte, tra cui quella importante dall’Eintracht Francoforte, e prenderà presto una decisione, con la Fiorentina molto interessata. POTREBBE NON ESSERE L’UNICO AFFARE CON IL SASSUOLO