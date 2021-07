Biraghi, presto la nuova offerta della Roma. La formula resta la stessa

Senza Spinazzola per un lungo periodo, Cristiano Biraghi può prendere il posto dell'azzurro nel club giallorosso

Come scrive La Nazione, la Fiorentina potrebbe perdere in questa sessione di mercato Cristiano Biraghi. Secondo il quotidiano tornano le voci di mercato su una trattativa che dovrebbe portare l'esterno alla Roma dopo l'infortunio di Spinazzola. I giallorossi sono pronti - a breve - a fare la proposta formale per arrivare al viola. La formula sarebbe sempre quella del prestito con un diritto di riscatto prefissato ma non obbligatorio, che non costringerebbe il club capitolino ad acquistarlo interamente tra un anno.