Biraghi non convince: Conte adesso vuole Alonso per la sua fascia sinistra

L’Inter dopo aver preso (in prestito) Cristiano Biraghi l’estate scorsa, punta un altro ex viola per la propria corsia mancina: è Marcos Alonso, che al Chelsea spesso fa la spola tra il campo e la panchina. Lo spagnolo è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte per rinforzare la fascia sinistra, considerando i problemi fisici di Asamoah e le prestazioni non sempre convincenti di Biraghi. Secondo gazzetta.it il club nerazzurro starebbe aspettando i soldi legati alla cessione definitiva di Gabigol in Brasile per affondare il colpo con i blues d’Oltremanica.