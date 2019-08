Biraghi-Inter si farà: la Fiorentina sta pensando al sostituto. Politano…

L’Inter sta per mettere le mani su Cristiano Biraghi: come scrive calciomercato.com, infatti, i nerazzurri vogliono prendere il terzino della Fiorentina, con cui, pare, abbiano trovato già l’intesa economica. Resta da capire, adesso, su chi punterà la società viola come sostituto del terzino della Nazionale, che Antonio Conte vuole a tutti i costi nella sua squadra, in attesa di trovare un acquirente per Dalbert Enrique (che probabilmente finirà in Francia). Niente da fare, invece, per Matteo Politano alla Fiorentina: l’attaccante ex Sassuolo non vuol lasciare Milano ed è considerato incedibile sia dal tecnico nerazzurro che dal tandem Marotta-Ausilio.