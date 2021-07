Biraghi il favorito per sostituire Spinazzola alla Roma. Ecco la formula

Il grave infortunio a Spinazzola costringe la Roma a rivedere i piani per la fascia sinistra: in pole c'è il viola Biraghi

Il serio infortunio a Spinazzola costringe la Roma a tornare sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire una delle maggiori frecce azzurre all'Europeo. Come scrive il Corriere dello Sport, ai giallorossi serve un profilo dal giusto rapporto qualità-prezzo. Non un top player, ma un giocatore affidabile che possa arrivare nella Capitale in prestito o a una cifra non esorbitante.

Secondo il quotidiano, uno dei nomi scandagliati in queste ore è quello di Cristiano Biraghi, che nell'ultima stagione in viola ha giocato 38 partite condite da un gol e sette assist. Ma non rientra nella lista degli incedibili della Fiorentina, anzi potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto attorno ai 6 milioni. E l'agente dell'ex Inter è Mario Giuffredi, che ha in procura anche Veretout e negli anni ha finalizzato diverse operazioni con la Fiorentina. Una delle alternative a Biraghi è la vecchia conoscenza viola Marcos Alonso, poco impiegato nell'ultima stagione al Chelsea che costa 12 milioni.