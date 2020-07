Biraghi-Dalbert, ecco la proposta dell’Inter alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport di oggi parla dell’incontro in programma a fine campionato tra Fiorentina e Inter per discutere le situazioni di Biraghi e Dalbert. I nerazzurri vorrebbero tenere il giocatore italiano e proporranno il rinnovo dei prestiti di entrambi. Anche perchè Biraghi fa comodo per la lista Champions, essendo un giocatore formato nell’Inter, ma rischierà di trovarsi davanti Emerson Palmieri (obiettivo di mercato) oltre al già confermato Young.

