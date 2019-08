Biraghi, c’è l’offerta dell’Inter al giocatore. Ora l’accordo tra le due società

Secondo quanto raccolto in giornata da FcInternews, per Cristiano Biraghi ci sarebbe un’offerta da parte della società nerazzurra: un quinquennale da due milioni di euro a stagione – poco meno del doppio di quello che guadagna attualmente – per convincere il Nazionale ad intraprendere una nuova avventura nell’anno che porta all’Europeo. E la Fiorentina? Manca ancora l’intesa tra le società, che potrebbe essere trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto oppure con uno scambio: a Montella piacciono Dalbert e Politano.