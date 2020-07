Bertuzzi: “Allenatore? Serve un profilo simile a Pochettino, dietro non prenderei Vertonghen”

L’ex osservatore della Fiorentina Fabrizio Bertuzzi ha lavorato con Pantaleo Corvino sia a Firenze che a Bologna. Radio Bruno lo ha intervistato a poche ore dalla sfida fra le sue due ex squadre:

Allenatore viola? So che è fuori budget ma come guida mi piacerebbe uno come Pochettino, con carisma e personalità per lavorare in una piazza come Firenze che non è per tutti. In viola son passati allenatori di valore che non son riusciti a reggere la passione dei tifosi. Leggo i nomi di Giampaolo e Di Francesco, son bravi ragazzi, ma non hanno ciò che serve per una piazza così. Vertonghen? È un giocatore che ha grande struttura, ha personalità ma penserei ad altri profili. Poi ha avuto tanti infortuni… L’arrivo di Amrabat, insieme a Castrovilli o Duncan e Pulgar significano che la Fiorentina giocherà col centrocampo a tre.