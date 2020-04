Bernardeschi, può essere addio alla Juve. Spagna o Milan le possibili destinazioni

Secondo calciomercato.com, l’ex gigliato Federico Bernardeschi potrebbe salutare la Juventus. Tra incomprensioni tattiche e la poca continuità dimostrata in campo, il carrarino in ottica futura valuterà le offerte che gli sono arrivate prima che esplodesse l’emergenza sanitaria attuale. E’ almeno un anno che si parla di un possibile interessamento blaugrana verso Bernardeschi, con il trequartista mancino che doveva essere inserito inizialmente in uno scambio con Rakitic. Adesso si parla anche di un sondaggio dell’Atletico Madrid, ma dietro Barcellona e colchoneros ci sarebbe pure il Milan.