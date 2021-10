Berardi vuole ancora la Fiorentina. Occasione anche per gennaio

L'esterno rimane in orbita Viola

Domenico Berardi, ormai ex capitano del Sassuolo, aveva acceso i sogni di mercato di tanti tifosi Viola questa estate. Il suo arrivo nella capitale toscana, però, potrebbe soltanto essere rimandato. Lo spiega Alfredo Pedullà attraverso il suo sito web. L'esterno è rimasto a Sassuolo per la mancanza di altre possibilità ma i suoi pensieri sono ancora per la Fiorentina. Il Campione d'Europa considera la piazza Viola come soluzione perfetta e, da Firenze, Vincenzo Italiano ricambia questo gradimento. Con il delicatissimo caso Vlahovic in ballo, Berardi potrebbe rappresentare un'occasione per la società gigliata non solo d'estate, ma anche a gennaio.