Berardi resta al Sassuolo, l’a.d. Carnevali: “Per noi è più che fondamentale”

Domenico Berardi non si muove dall’Emilia. Le speranze della Fiorentina, forse, si erano già spente in tal senso giorni fa, ma stasera l’a.d. del club neroverde, Giovanni Carnevali, ci ha messo una pietra sopra: “E’ la nostra colonna portante e con lui andremo avanti, anche quest’anno. Non prendiamo in considerazione la possibilità di una sua cessione“. Poi il ceo del Sassuolo aggiunge una battuta anche sull’ex viola El Khouma Babacar, accostato in queste ore all’Hellas Verona: “Se non riceviamo la giusta offerta, resta con noi“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.