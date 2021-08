Berardi: il fattore tempo non gioca a favore della Fiorentina

Fiorentina a caccia di un esterno offensivo

La Fiorentina è a caccia di un esterno offensivo. L'obiettivo numero uno è Domenico Berardi sul quale si concentra il Corriere Fiorentino. Ogni giorno che passa - si legge - fa sì che il Sassuolo si irrigidisca visto che si ritrova con sempre meno tempo a disposizione per trovare l'eventuale sostituto, anche se la richiesta iniziale (vicina ai 40 milioni) è sembrata più che altro la mossa di chi vuol scoraggiare gli acquirenti del talento mancino. Ma la Fiorentina non ha mollato la presa e forte del gradimento del giocatore (che in questi giorni ha avuto dei contatti con l'amico Benassi) sta cercando la formula giusta per convincere i neroverdi. Serve il via libera di Commisso che deve autorizzare un investimento comunque non inferiore ai 30 milioni ai quali andrebbero aggiunti quelli per l'ingaggio. Una decisione arriverà nelle prossime ore. Le alternative sono Orsolini del Bologna e Gonzalo Plata, eventualmente in prestito dallo Sporting Lisbona. Attenzione anche a Facundo Farias, argentino classe 2002 del Colon. Costa circa 10 milioni (SCHEDA).