Berardi, ecco la richiesta del Sassuolo. L’alternativa è Orsolini

Il Sassuolo chiede più di 30 milioni per Berardi

Non solo Berardi, però. I viola nel caso non riuscissero a scalfire le richieste del Sassuolo, potrebbero puntare su altri due profili. Orsolini e Messias. Sul primo continua il dialogo col Bologna e la cifra richiesta si aggira sui 15 milioni. Sul secondo da tempo il Torino è in trattativa ma non è mai riuscito, finora, a chiudere e accettare le richieste economiche del Crotone. La Fiorentina c’è e i rapporti col club calabrese sono ottimi.