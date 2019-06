Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dall’Empoli, è un obiettivo di mercato della Fiorentina. Rocco Commisso sta lavorando per accontentare Vincenzo Montella. Come scrive TMW, nell’affare potrebbe rientrare David Hancko, giocatore che interessa molto alla società azzurra. Con l’inserimento dello slovacco, la trattativa potrebbe decollare.