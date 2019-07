Bennacer, dopo la Fiorentina può saltare anche il Milan: l’ingaggio non gli basta

Il trasferimento di Bennacer (SCHEDA) al Milan si complica in maniera importante, forse decisiva. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero. L’accordo con l’Empoli è stato raggiunto da tempo, ma il giocatore e il suo entourage ritengono non adeguato il contratto da 1.5 milioni proposto dai vertici di via Aldo Rossi. Se nelle prossime ore non verrà trovata un’intesa con il centrocampista algerino – che vuole più soldi – la trattativa potrebbe saltare definitivamente. Si tratterebbe della seconda destinazione sfumata, dopo quella con la Fiorentina. Adesso sul giocatore ci sono Arsenal e Borussia Dortmund.