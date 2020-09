Benassi richiesto da Terim, Galatasaray sul centrocampista

Marco Benassi è in uscita dalla Fiorentina, visto il poco spazio trovato nella seconda metà di campionato. Secondo quanto riporta tavkim.com, portale turco, il Galatasaray vuole il giocatore sotto esplicita richiesta dell’ex viola Terim, che vuole il centrocampista per metterlo al centro del progetto e fargli riconquistare la nazionale nell’anno dell’Europeo. Dalla Turchia sottolineano infine come il giocatore stesso desideri lavorare con Terim e attenda l’esito della trattativa con fiducia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA