Benassi in uscita: sondaggi da due società

Due richieste per il cambio di casacca di Marco Benassi. Una dalla serie A e una da parte di un suo vecchio estimatore.

Marco Benassi ha poco spazio nella Fiorentina di Vincenzo Italiano tanto che le uniche presenze in questa prima fase di stagione sono state come esterno difensivo destro. Nella finestra di mercato di gennaio che si aprirà lunedì 3 gennaio potrebbe anche cambiare casacca. Al momento sono arrivati due sondaggi da parte di Empoli e Lecce dove Benassi ritroverebbe Pantaleo Corvino che lo aveva portato a Firenze. Certamente il centrocampista viola gradirebbe dare la preferenza all'Empoli sia per la vicinanza a Firenze che per l'ottimo campionato che la compagine di Andreazzoli sta portando avanti.