Belotti piace a tanti: sul Gallo c’è anche la Fiorentina. I dettagli

Il Gallo Belotti potrebbe accendere il mercato. In caso di cessione di Vlahovic diventerebbe un primo nome per i viola

Sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola si parla del Gallo Belotti. Il centravanti della Nazionale resta in bilico nel suo futuro a Torino, con la certezza che presto il suo nome potrebbe scaldarsi in ottica mercato. Cairo deve fare in fretta con la questione rinnovo, visto che l'offerta può ancora alzarsi rispetto ai 3,2 milioni messi sul piatto fin qui. Con il contratto in scadenza il prossimo anno, il tempo stringe ancora di più per i granata, che hanno fin qui dovuto fronteggiare gli interessi di Zenit e Roma (evaporati), ma anche di Siviglia, Atletico, Tottenham e Arsenal (per ora solo a livello informativo). Attenzione, però, alle variabili Atalanta e Fiorentina, soprattutto in caso di domino Lukaku-Chelsea: i nerazzurri potrebbero infatti privare questi club di Zapata o di Vlahovic, costringendo così una delle due a tornare sul mercato. Con una partenza di uno dei due, i viola garantirebbero un lauto stipendio con i soldi interisti ma non le coppe, la Dea la Champions ma non un alto ingaggio. Basterebbe per convincere Belotti? Insomma, siamo nel campo delle ipotesi, ma il mercato potrebbe accendersi davvero.