Belotti il grande obiettivo per l’attacco: potrebbero servire più di 60 milioni

Sembra essere Andrea Belotti (SCHEDA) l’obiettivo della Fiorentina per l’attacco in vista della prossima stagione. Come scrive La Nazione, 65 milioni potrebbero non bastare. Se, come pare, i soldi per convincere Cairo a liberare Belotti non sono legati alle mosse di mercato su Chiesa e quindi lo stesso Chiesa finisse per non salutare Firenze (scenario, al momento, ancora molto percorribile), l’assetto offensivo che Commisso ha in testa prevede, qualsiasi sia il modulo tattico che verrà, l’accoppiata Chiesa-Belotti. Sì, esattamente come la Nazionale di Mancini. E non è finita qui. Il viola-azzurro che piace tanto al proprietario della Fiorentina punta forte anche su Gaetano Castrovilli, destinato (e predestinato) al ruolo di leader nel centrocampo della Fiorentina del futuro e allo stesso tempo cuore della mediana del ct Mancini. Fratelli viola oltre che fratelli d’Italia.

Caricamento sondaggio...