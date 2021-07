Belotti ancora in scadenza con il Torino. E Cairo abbassa le pretese

Le richieste di Cairo sarebbero notevolmente diminuite rispetto ai prezzi sparati fino ad un paio di anni fa per il centravanti

Quale futuro per Andrea Belotti? Il contratto che lega il centravanti al Torino resta in scadenza per giugno 2022, anche per questo i granata prenderebbero in seria considerazione l'ipotesi cessione qualora si facesse avanti una o più società.