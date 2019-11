Barone-Pradè, blitz a Londra: nel mirino un centrocampista del West Ham?

Blitz di mercato di Pradè e Barone. Come scrive, infatti, La Nazione il direttore sportivo e il direttore generale ieri mattina sono partiti con un volo privato per Londra. I due sono rientrati a Firenze ieri sera.

Per quale motivo sono andati nella capitale inglese. Potrebbero aver fatto un supplemento di verifica all’interno del centro sportivo del Tottenham oppure potrebbero aver cercato di “riannodare” i rapporti con il Chelsea dopo il caso Salah, ma c’è anche un’ipotesi di mercato. Attenzione, allora a Sead Haksabanovic, (SCHEDA) nazionale montenegrino, centrocampista classe 1999, in forza al West Ham, guarda caso una delle tante società presenti a Londra. Il giocatore è stato girato in prestito al Norrkoping, in Svezia. Nella stagione in corso sono ventinove le presenze con 6 gol e 8 assist nel campionato svedese (più 5 partite e 2 reti in Europa League). Proprio tutte le nazionali giovanili della Svezia ha frequentato Haksabanovic, prima di scegliere la selezione del Montenegro. Costo del cartellino alto: nel 2017 il West Ham ha pagato all’Halmstad 3 milioni per il giovanissimo centrocampista, che aveva appena compiuto 18 anni e ora tanti club hanno messo gli occhi su di lui (nonostante non sia ancora arrivato l’esordio in Premier).