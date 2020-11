Balotelli si allena col Franciacorta, il Dg: “Lo vedrei bene alla Fiorentina”

l direttore generale del Franciacorta Alessandro Marocchi ha parlato a TMW di Mario Balotelli, attaccante svincolato che si sta allenando con questo club per non perdere la forma fisica.

E’ felice e positivo. Futuro? Difficile che si sbilanci, non si lascia scappare niente. Quel che so è che ultimamente gli sono arrivate tantissime proposte, lui si sta prendendo il proprio tempo per ponderare bene su una scelta importante. A livello personale mi piacerebbe ammirarlo ancora in Italia, in Serie A. Non so perché ma mi ispirerebbe vederlo alla Fiorentina…