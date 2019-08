Balotelli più lontano dalla Serie A: può finire in Sudamerica

Che fine farà Mario Balotelli? La Fiorentina ci aveva pensato, ma poi ha accantonato l’idea. Il Verona ci ha provato nelle ultime ore, ma senza riscontrare il favore del giocatore. Che resta ancora in cerca di squadra a poche settimane dall’inizio dei principali campionati europei. E allora alla fine l’attaccante bresciano potrebbe trasferirsi in Brasile. Stando a quanto riporta Sky, infatti, il Flamengo ha allacciato i rapporti con Mino Raiola proponendo un contratto per Balotelli. Chissà se la proposta in questo caso andrà a buon fine.