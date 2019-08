Balotelli, nuovi tentativi da parte del Brescia. Ma lui vuole il Flamengo

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il futuro di Mario Balotelli (SCHEDA) è ancora tutto da scrivere. Oggi ci sono stati nuovi tentativi da parte del Brescia. La squadra di Cellino spera che la trattativa con il Flamengo salti per approfittarne ed inserirsi nell’operazione, mentre il Verona è ormai fuori da un possibile approdo dell’attaccante italiano al Bentegodi. Balotelli però resta orientato ad andare al Flamengo e vuole portare avanti il più possibile questa opportunità. L’entourage del giocatore e la squadra brasiliana sono al lavoro per trovare una soluzione e per portare l’ex Inter e Milan a Rio de Janeiro. INTANTO ARRIVA LA BOCCIATURA DI GIANNI DI MARZIO: “BALOTELLI SCOMMESSA PERSA, DEVE METTERE A POSTO IL CERVELLO”.