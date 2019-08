Balotelli, domani il Flamengo in Italia per convincere il giocatore

Ulteriori dettagli sul corteggiamento del Flamengo per Mario Balotelli. Il club rubionegro è atteso nella giornata di domani in Italia per forzare e cercare di definire la trattativa per l’arrivo di SuperMario al fianco di Gabigol. Come scrive Tuttomercatoweb.com, oggi c’è stato un summit tra il giocatore e il suo entourage a Milano, domani è attesa dunque l’accelerata in un senso o nell’altro. L’Hellas Verona domani si è dato la deadline per il grande obiettivo in attacco, in passato accostato anche alla Fiorentina.