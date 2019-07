Balotelli alla Fiorentina? Mancini sarebbe contento

Per l’attacco della Fiorentina torna di moda la pazza idea Mario Balotelli (SCHEDA). Come scrive La Gazzetta dello Sport, il problema è economico visto che il centravanti dovrebbe ridursi di molto l’ingaggio. In questa battaglia Commisso potrebbe avere un alleato in Mancini. Il c.t. pensando al prossimo Europeo sarebbe ben felice di vedere Balotelli in maglia viola.