Badelj, addio alla Fiorentina. Nel suo futuro può esserci un’esperienza in Russia

Il centrocampista che faceva al caso della Lazio sembrava potesse essere Milan Badelj della Fiorentina. Con una stagione a disposizione però il mediano croato non è riuscito a mettersi in mostra, fino al punto che i biancocelesti gli hanno successivamente dovuto trovare un altra sistemazione. Badelj è rimasto molto legato a Firenze e al pubblico viola, per questo la squadra del neo presidente Rocco Commisso gli ha lasciato le porte aperte. Di fatto il centrocampista classe ’89 è ancora di proprietà della Lazio e i toscani non sembrerebbero essere così intenzionati a riscattarlo. Per questo urge un’altra sistemazione. Secondo calciomercato.com dalla Russia starebbero pensando al suo acquisto. Il club interessato sarebbe il Lokomotiv Mosca.