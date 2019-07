Ausilio, ieri cena con Pradè: “Eravamo fra amici. Borja Valero? Non ne abbiamo parlato”

Intercettato dai cronisti presenti fuori dal ristorante dove ha cenato con Daniele Pradè, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato così a SportItalia:

Ero a cena con un amico, Daniele Pradè, non con la Fiorentina. Non abbiamo parlato di alcun calciatore Borja Valero? Non abbiamo parlato di lui. Lukaku? Nessuna novità.