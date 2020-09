Aumenta la concorrenza per Torreira: ci pensa anche la Roma

La Fiorentina è alla ricerca di un regista. Lucas Torreira (SCHEDA) è l’obiettivo numero uno, ma la concorrenza non manca. Anche la Roma, infatti, ci starebbe pensando. Il punto della situazione è il seguente. Diawara piace a tante squadra, in principale modo all’Arsenal che potrete mettere sul piatto proprio il regista uruguaiano. In alternativa i giallorossi potrebbero virare su Jorginho. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

-> Tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina