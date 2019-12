Attenta Fiorentina: un’altra squadra di Serie A su Cutrone e Piatek

Non solo la Fiorentina: anche il Bologna, prossimo avversario della squadra viola, cercherà rinforzi in attacco a gennaio. Come scrive il Corriere dello Sport, se non dovesse arrivare Barrow dall’Atalanta, il club rossoblù potrebbe fare un tentativo per Cutrone (SCHEDA), accostato anche alla società gigliata. Non è escluso, percò, che Mihajlovic decida di restare così com’è in attacco. Tra le ipotesi da sondare in questa fase si valuta anche la possibilità di entrare in una trattativa per Piatek (SCHEDA), anche lui nominato in ottica Fiorentina. Ieri si è potuto riscontrare un rafforzato interesse per il centravanti del Milan.