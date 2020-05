Potrebbe essere Andrea Belotti (SCHEDA) il grande obiettivo per l’attacco della Fiorentina nella prossima stagione. Attenzione, però, perché anche l’Inter – scrive Tuttosport – sarebbe interessata al Gallo. Marotta, in un incontro col neo Ds del Torino, Davide Vagnati, cercherà di capire se il centravanti granata è cedibile o no. L’ex Palermo andrebbe a sostituire Lautaro Martinez in caso di cessione dell’argentino al Barcellona.

