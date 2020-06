Attenta Fiorentina: anche la Roma pensa a Vertonghen

Nei giorni scorsi Jan Vertonghen (SCHEDA) è stato accostato spesso alla Fiorentina. La concorrenza, però, non manca. La Roma, infatti, sta pensando al difensore belga in scadenza con il Tottenham, se non riuscirà a tenere Smalling per il quale il club giallorosso ha offerto al Manchester United il rinnovo del prestito oneroso a 3 milioni di euro più obbligo di riscatto spostato al giugno 2021 a 14. L’ingaggio del giocatore degli Spurs rientra nei nuovi parametri capitolini: massimo 3 milioni. L’alternativa è Lovren del Liverpool. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.