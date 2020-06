Attacco viola: nuova occasione per Cutrone, ma il suo futuro dipende anche da Chiesa

Repubblica si sofferma sull’attacco viola. Vlahovic è il futuro, Ribery la certezza mentre è tutto da scoprire Kouamè. Restano Cutrone e Chiesa. Il primo ha avuto poco spazio, è in prestito per un’altra stagione e la parte finale di questa. Senz’altro avrà le occasioni per mettersi in mostra, poi si deciderà che fare con lui. Secondo il quotidiano, il suo futuro è legato anche a Chiesa. Se Federico dovesse partire, ci sarebbero tanti soldi per acquistare un attaccante stile Belotti.