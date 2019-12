Attacco da rinforzare. Kalinic e non solo: i nomi

Asso caldo tra la Fiorentina e la Roma. Non solo per Florenzi, ma anche per Nikola Kalinic. Come si legge su La Nazione, se i viola dovessero puntare a chiudere anche per l’attaccante, il club giallorosso andrà ad abbassare anche le condizioni economiche per definire (a giugno) l’eventuale trasferimento a Firenze, a titolo definitivo, di Florenzi e Kalinic. Certo l’attaccante giallorosso non è l’unico candidato al reparto avanzato della Fiorentina. Piace, ad esempio, Zaza del Torino. Anche se il club granata continua a battezzare il giocatore come «inamovibile». Detto questo e – per una volta – provato a mettere di lato i messaggini al pepe che Cairo ha inviato in estate a Commisso, l’operazione Zaza di certo ha un margine di realizzazione non esiguo. La Fiorentina, proprio come per Kalinic, oltre al prestito per i primi sei mesi del 2020, è disponibile anche a trattare un riscatto da far eventualmente valere a giugno. E la cosa può stuzzicare le tentazioni del Toro. Le grandi manovre sul reparto d’attacco (occhio anche a Cutrone e Berardi) si soffermano prima su Politano dell’Inter, con la Fiorentina in prima fila nel caso il giocatore lasciasse Milano.