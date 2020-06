Atlanta United, Barco ammette: “La Fiorentina? Una bella possibilità, ci sono contatti”

Ezequiel Barco, classe 1999, esterno d’attacco argentino di proprietà dell’Atlanta United in MLS (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI), ha parlato a TNT Sports in diretta, svelando i contatti tra la Fiorentina e il proprio agente:

“So che la Fiorentina ha contattato il mio agente. Anche alcuni club in Francia… Ma la Fiorentina, dico la verità, sarebbe una bella possibilità, sì. Ma non so ora cosa accadrà dopo la pandemia”.

Barco ha poi aggiunto: “Il campionato che mi piace di più è la Premier League, la adoro; con il Kun Aguero ho parlato di recente, l’ho chiamato per il suo compleanno. Mi ha detto che dovrei fare il salto in Europa, andare in Premier… Magari potrebbe ‘addolcire un po’ l’orecchio di Guardiola (ride, ndr). Sarebbe bello, sì”.