Asse Firenze-Roma, piacciono Florenzi e Calafiori. Ag. Vlahovic avvistato a Trigoria, Castrovilli…

Pochi soldi, molti scambi. E l’asse Firenze-Roma potrebbe essere calde in questa coda d’estate anomala rappresentata dal calciomercato. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio infatti, i giallorossi potrebbero aprire un fronte con la Fiorentina che coinvolge diversi giocatori. Ai viola piace da tempo Alessandro Florenzi (SCHEDA) che non andrà all’Atalanta, ma anche il giovane Riccardo Calafiori (SCHEDA). Vista la partenza imminente di Kolarov, il terzino mancino classe 2002 potrebbe restare a Trigoria a disposizione di Paulo Fonseca, che avrebbe comunque bisogno di un altro giocatore di ruolo. La Fiorentina ha proposto Cristiano Biraghi e ha chiuso la porta alla cessione di Gaetano Castrovilli, da tempo nel mirino della Roma. Non solo, nei giorni scorsi il procuratore di Dusan Vlahovic è stato avvistato nella Capitale, ma la valutazione del serbo è troppo alta per la Roma.

-> TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA