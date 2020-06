Asse con la Roma, non solo Spinazzola: Fiorentina su un difensore e pronta a dare Biraghi

La Fiorentina segue con interesse Spinazzola (LA SCHEDA) per coprire la fascia sinistra in difesa. Il giocatore è valutato circa 25 milioni, ma i viola potrebbero trovare la formula giusta. Alla Roma, proprietaria del cartellino, piace Biraghi che di rientro dall’Inter potrebbe finire nella capitale. E non è finita qui, perché la Fiorentina segue fin da gennaio Juan Jesus (SCHEDA) che sarebbe un altro rinforzo per il reparto difensivo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.