Assalto a Cutrone: ecco la formula. Le alternative

Oltre che a centrocampo, a gennaio la Fiorentina si muoverà anche in attacco. Come scrive La Nazione, uno fra Pedro e Vlahovic farà la valigia. Il brasiliano è senza dubbio favorito. Questo ha convinto la società a mettersi alla ricerca di una nuova punta e il walzer dei candidati è già piuttosto folto. Piace Kalinic della Roma (via Atletico Madrid), sicuramente il più facile da ingaggiare, ma piace anche Zaza del Torino, che però Cairo valuta a peso d’oro. Così ecco la decisione di andare in Inghilterra e tentare di convincere il Wolverhampton che per un ritorno in Italia di Cutrone si potrebbe trovare una formula che vada ad accontentare le esigenze di tutti. Prestito con diritto di riscatto a giugno e con prezzo prefissato adesso: è così che la Fiorentina tenterà di strappare il sì di Cutrone e risolvere così la questione attaccante con un rinforzo di prima fascia