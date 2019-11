Arrivano conferme: Bonifazi pronto a lasciare il Toro. Su di lui anche la Fiorentina

Kevin Bonifazi è pronto a dire addio al Torino – si legge su GianlucaDiMarzio.com -. Il difensore che anche in questa stagione sta trovando poco spazio in granata, con ogni probabilità saluterà la squadra di Mazzarri a gennaio. Su di lui ci sono Bologna, Fiorentina, Parma e Spal: tutte squadre già interessate in passato. Il Torino sta parlando con tutte ma deve ancora far capire quale possa essere la modalità di trasferimento: dal prestito con diritto (ed eventuale contro-diritto), al titolo definitivo. Si valutano tutte le strade possibili, con il giocatore in attesa di conoscere il proprio futuro. E INTANTO, DALLA TURCHIA: “MONTELLA RIVUOLE LJAJIC ALLA FIORENTINA”