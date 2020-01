Arriva Rocco, svolta sul mercato: strada in discesa per Juan Jesus

Come scrive il Corriere Fiorentino, nelle ultime 48 ore di mercato Pradè e Barone proveranno a concretizzare gli input di mercato di Commisso (domani in Italia). Nell’affare col Sassuolo per Duncan potrebbe rientrare Sottil, ma l’esterno è poco propenso ad accettare il prestito.

Per quanto riguarda la difesa, con l’arrivo di Ibanez alla Roma, si fa ancora più in discesa la pista che porta a Juan Jesus. I giallorrosi chiedono circa 7 milioni, i viola si augurano un cambiamento a ridosso della chiusura del mercato, magari con la formula di un prestito con riscatto inferiore ai 5 milioni.

Per Igor l’ostacolo principale è rappresentato dalla volontà della Spal di non indebolirsi troppo nel girone di ritorno, tanto che Pradè tiene d’occhio anche Dell’Orco del Sassuolo in prestito al Lecce, già allenato da Iachini al Sassuolo e all’Empoli.