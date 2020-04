Aranguiz piace alla Fiorentina, ma c’è l’inserimento del Boca: gli ultimi sviluppi

Charles Aranguiz è un centrocampista che stuzzica l’interesse della Fiorentina, come vi avevamo riportato tempo fa attraverso alcune dichiarazioni del suo agente (LEGGI); TycSports parla però di un inserimento da parte del Boca Juniors, che offrirebbe al 31enne in scadenza di contratto col Bayer Leverkusen un ritorno in Sudamerica. Aranguiz era stato accostato anche a Inter e Atalanta.

LA SCHEDA DI ARANGUIZ SU TUTTITALENTI