Antonelli frena gli entusiasmi: “Florenzi alla Fiorentina? No, l’investimento sulla fascia è già stato fatto”

Stefano Antonelli, ex direttore sportivo e oggi intermediario di mercato, ha parlato a Toscana Tv dell’ipotesi Florenzi alla Fiorentina:

Non vedo fattibile questa operazione, la Fiorentina ha già fatto l’investimento sulla fascia destra ed è Pol Lirola. Non vedo perché si dovrebbe ‘abortire’ un investimento così importante. Florenzi potrebbe giocare anche come mezz’ala, ma ormai sono anni che non ricopre questo ruolo.