Ancora sirene spagnole per Pulgar: c’è il Celta , ma solo in un caso

Il celta Vigo potrebbe vendere Tapia al miglior offerente, e allora lo sostituirebbe con Erick Pulgar dalla Fiorentina

Il portale spagnolo fichajes.net accosta Erick Pulgar al Celta Vigo come sostituto del sorprendente Renato Tapia, nel caso in cui il peruviano dovesse lasciare il club spagnolo in seguito ad offerte irrinunciabili. Bayern e Atletico Madrid sono molto interessate, dunque se Tapia dovesse salutare il Celta si tufferebbe sul cileno della Fiorentina.