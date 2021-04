Ancora Juric: “Il mio futuro? Nessuno mi ha chiamato, penso all’Hellas”

Il tecnico croato pensa al presente alla guida del club scaligero e conferma che il suo domani è in standby (per ora)

Non solo la situazione di Marco Benassi. Ivan Juric questo pomeriggio in conferenza stampa ha toccato molti temi, tra cui quello più scottante, ossia il proprio futuro. Nonostante, infatti, Ringhio Gattuso sia sempre più vicino alla Viola, si riparla del tecnico croato proprio in chiave gigliata. E non solo. Ma lui non usa, come al suo solito, molti giri di parole, e spiega: "Per il momento nessuno mi ha cercato e non ho parlato con alcun dirigente, né della mia società che di altri club, riguardo a questo tema. Per il momento sono molto concentrato sul presente, sul Verona, e voglio raggiungere l'obiettivo dell'ottavo posto".