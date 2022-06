Anche l’Espanyol su Dragowski. Ma la valutazione del polacco spaventa

Quello di Bart Dragowski è uno dei nomi maggiormente indiziati a lasciare la Fiorentina quest'estate. Oltre alle sirene dalla Premier, il polacco ha alcuni estimatori anche in Spagna. In particolare a Barcellona, sponda Espanyol dove hanno detto arrivederci Diego Lopez e Oier. Come racconta relevo.com, il club spagnolo segue il profilo del classe '97 per la propria porta oltre a Cardenas del Levante e Ledesma del Cadice. L'affare Dragowski, però, sembra il più difficile, vista l'alta valutazione che ne fa la Fiorentina.